Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход

Кадры из Приморья. В дальний поход отправился отряд кораблей Тихоокеанского флота. Из Владивостока взяли курс на Корейский пролив дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", корвет "Громкий" и морской буксир "Андрей Степанов".

Первые учения провели сразу на выходе с главной базы - экипажи отразили воздушные и морские атаки условного противника. Корабли будут выполнять поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где в разных районах уже действуют фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Резкий". Запланированы также деловые заходы в порты дружественных стран.