Создатель ЕГЭ рассказал, как отмена экзамена ударит по карману родителей школьников

Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при учебных заведениях и практики поступления по протекции. О таких вероятных последствиях предупредил бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

Эксперт отметил, что при обсуждении возможности отмены ЕГЭ "почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться", хотя упразднение этой формы аттестации выпускников ощутимо ударит по карману родителей.

В частности, "надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза", причем "значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства", подчеркнул Филиппов.

Еще одним негативным следствием отказа от ЕГЭ эксперт назвал необходимость сдавать вступительные экзамены в конкретном вузе — многие способные дети из регионов просто не рискнут пытаться пройти отборочное сито в престижных вузах.

Россияне не готовы к таким жертвам, а "власть уже понимает все изложенные риски", резюмировал Владимир Филиппов в комментарии РИА Новости.

Годом ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский отмечал, что говорить об отмене ЕГЭ как формы аттестации выпускников российских школ можно будет лишь после того, как будет продумана и подготовлена достойная альтернатива. Представитель профильного ведомства подчеркивал, что "недостаточно просто взять и отменить".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко признала, что формат ЕГЭ нуждается в усовершенствовании. Политик отмечала, что при поступлении в высшие учебные заведения хорошо бы учитывать средний балл школьного аттестата, а не только результаты ЕГЭ, которые в определенной степени могут быть лотереей и зависеть, в частности, от волнения на экзамене.