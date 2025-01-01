США начали военную операцию еще в одной стране

Вооруженные силы США и Эквадора начали операцию против террористических организаций на эквадорской территории. Об этом рассказали во вторник, 3 марта, пресс-службе Южного командования ВС США.

Как подчеркивается в сообщении, реализуемые операции "представляют собой отличный пример приверженности партнеров в Латинской Америке и в Карибском бассейне борьбе со злом в виде наркотерроризма".

Власти Эквадора, в свою очередь, провозгласили начало новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что объявление о военной операции США в Эквадоре прозвучало вслед за предупреждением о том, что американские власти в своей агрессивной внешней политике не ограничатся Венесуэлой и Ираном, которые уже лишились своих лидеров.

В 2025 году американские военные регулярно наносили удары по латиноамериканским судам, объясняя это тем, что власти региона недостаточно эффективно борются с контрабандой запрещенных веществ. В октябре в Карибском море была ликвидирована подлодка — в Вашингтоне утверждали, что она везла наркотики в Соединенные Штаты.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о начале борьбы с латиноамериканским наркотрафиком на суше и пригрозил ударами по Венесуэле и Колумбии. Предупреждал "миротворец" и о возможных атаках на другие государства региона.