Американские стелс-бомбардировщики В-2 нанесли удары по Ирану

Что бы ни заявляли США и Израиль, а их удары по Ирану - это уже не точечное поражение целей, а фактически ковровые бомбардировки. Ночью на страну обрушилась новая волна ракетных атак. Телекомпания CBS со ссылкой на американских чиновников сообщает, что стелс-бомбардировщики В-2 бьют по пунктам управления Корпуса стражей исламской революции, складам оружия и объектам по сборке ракет.

О начале новой волны ударов по пусковым установкам и системам ПВО Ирана сообщает и израильское командование. О военных успехах в ООН докладывает посол Израиля во всемирной организации. О массовой гибели мирных жителей Ирана при этом ни слова.

Под массированными ударами Израиля соседний Ливан. Под предлогом устранения военной угрозы со стороны группировки "Хезболла" ЦАХАЛ бьет уже по территории всей страны, включая столицу - Бейрут. В северных районах началась сухопутная операция. Погибли уже 50 человек, более 300 ранены. Эксперты говорят, что фактически это уже не приграничные столкновения - стороны в шаге от повторения кровопролитной войны 2006 года.

Тегеран отвечает на удары

Иран наносит ответные удары по целям в Израиле. Сирены воздушной тревоги всю ночь звучали в Иерусалиме и Хайфе. Командование КСИР утверждает, что атаковано здание Минобороны Израиля и военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Накануне вечером иранские беспилотники поразили американское консульство в Дубае. Возник пожар. Как заявили в Госдепе США, никто не пострадал. А в Саудовской Аравии под ударом оказалась резидентура ЦРУ в Эр-Рияде. После этого, как пишут американские СМИ, разведывательное ведомство решило эвакуировать все резидентуры, находящиеся в пределах досягаемости иранских баллистических ракет.

На этих кадрах, снятых очевидцами, новые прилеты по базе США в иракском Эрбиле. Иран заявил, что на Ближнем Востоке погибли более 60 американских военнослужащих, хотя в Вашингтоне говорят лишь о шести. Также КСИР утверждает: после закрытия Ормузского пролива поразил уже шесть танкеров, которые пытались прорвать блокаду.