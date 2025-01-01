Собянин: Москва заключила с малым бизнесом 268,3 тыс. контрактов в 2025 году

Обеспечивают повседневные нужды москвичей и помогают городу реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Малый бизнес столицы представляют около 920 тысяч компаний, в которых трудятся свыше трёх с половиной миллионов человек.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, правительство Москвы предлагает предпринимателям всестороннюю поддержку. Прежде всего, это возможность участвовать в госзакупках. Так, в прошлом году с малым бизнесом со всей России было подписано почти 270 тысяч контрактов, при этом три четверти сделок заключили со столичными компаниями.

Среди лидирующих категорий: медицинские изделия и лекарства, бытовая техника, строительные товары, а также средства связи, электроника и образовательные услуги.

Кроме того, для поддержки предпринимателей действует Портал поставщиков, важную роль также играет Московский гарантийный фонд, который выступает поручителем при исполнении госконтрактов.