В Москве подвели итоги конкурса "Русский балет"

В Москве выбрали самых талантливых молодых исполнителей на конкурсе "Русский балет". Смотр юных дарований прошел на Новой сцене Большого театра.

В заключительный тур попали 27 участников. Каждый представил по одному номеру из классического репертуара. Мастерство юных исполнителей оценивало жюри во главе с народной артисткой Светланой Захаровой.

В итоге лучшими из лучших признаны воспитанники столичных заведений - Государственной академии хореографии и училища при театре танца "Гжель". Призовые места также достались студентам из Красноярска и Новосибирска. Победители получат возможность пройти годовую стажировку в балетной труппе Большого театра.