"Температурные качели" и возвращение мороза пообещали жителям Московского региона

Москва и Подмосковье окажутся в зоне "температурных качелей", когда по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем — возвращаться к положительным значениям. Об этом предупредил в среду, 4 марта, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, первые мартовские заморозки уже пришли в столичный регион. К утру 4 марта температура воздуха, по данным базовой метеостанции ВДНХ, опустилась до минус 2,1 градуса. Холоднее всего было в Серебряных прудах — 5,3 градуса мороза.

Днем оттепель возобновится, прогнозируется до двух градусов тепла. Однако ночью столбики термометров снова упадут ниже нуля. Такие "температурные качели" сохранятся до конца первой мартовской недели, а в понедельник, 9 марта, уже и днем ожидается отрицательная температура, подытожил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили, что к Международному женскому дню подарка в виде настоящей весны можно не ждать. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в праздничный день прогнозируется минус два-пять градусов, и подчеркнул, что это "нормальная для Москвы погода – весны пока нет".

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что весна придет в Москву не раньше третьей декады марта — приблизительно 22-23 марта. До указанного срока "говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано".