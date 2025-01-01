Измена и проблемы с деньгами: вскрылись грязные обстоятельства развода Преснякова

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Однако летом 2025 года пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились.

Однако теперь журналисты выяснили обстоятельства развода Преснякова и Красновой, которая, к слову, уже счастлива в новых отношениях. Ее возлюбленного зовут Сергей Тюленев, ему 30 лет, и он весьма обеспечен. По профессии Сергей инженер, работает в крупной газовой компании. По слухам, у Тюленева и Красновой случился стремительный роман, когда она еще состояла в браке.

"Они с Сергеем познакомились, когда Алена еще была в отношениях с Никитой. Она ведь периодически летала из Америки домой, к родителям", - сообщил "КП" человек из близкого окружения Алены.

А еще вскрылись серьезные проблемы с деньгами. Помимо того, что Никита Пресняков особо не зарабатывал в чужой стране, оказалось, столичная квартира внука Аллы Пугачевой находится в залоге у банка.

Дело в том, что несколько лет назад Никита Пресняков взял внушительный кредит, чтобы открыть совместный с тестем Романом Красновым бизнес. Вот только он оказался убыточным. Недавно, впрочем, Никита вышел из совместного бизнеса с бывшим тестем. Более того, в кулуарах шепчутся, что отец Алены Красновой - банкрот.

"Бывшая жена Никиты Алена привыкла к красивой жизни. До брака ее обеспечивал отец-бизнесмен. Никита не мог ей дать такой безоблачной жизни. Особенно там, в Америке. У них своих музыкантов полно. А тут еще жена встретила в России нового парня с большим кошельком", - заключил продюсер Леонид Дзюник.

