ФСБ задержала крымчанина за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Спецслужбы задержали в Крыму россиянина по подозрению в передаче Украине разведданных. Операция прошла в Бахчисарайском районе республики.

По данным ФСБ, задержанный с помощью мессенджера Telegram установил контакты с разведкой Минобороны Украины и передавал Киеву сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации. Используя эти данные, украинские военные наносили удары.

Кроме того, россиянин публиковал в соцсетях комментарии в поддержку Украины и призыв к диверсиям против России.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.