Испания ответила на хамские выпады Трампа

Нормы международного права и двусторонних соглашений требуют уважительного отношения. Об этом напомнили в испанском правительстве вслед за резкими высказываниями президента США Дональда Трампа в отношении Испании.

Американский лидер, обсуждая во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем участие европейских стран в войне на Ближнем Востоке, заявил, что некоторые из них были "ужасны". Политик высказал крайнее недовольство позицией Испании и заявил, что не желает больше иметь никаких дел с этим государством — в том числе торговать.

В ответ, как пишет El Pais, Мадрид подчеркнул, что Испания является "ключевым членом НАТО" и "крупной экспортной силой в ЕС", а также надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США. Если Вашингтон желает пересмотреть отношения, делать это нужно с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США, заявили в испанском правительстве.

Ранее сообщалось, что Испания запретила Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран. Вслед за этим Пентагон вывел дюжину самолетов-заправщиков KC-135 с авиабаз Морон-де-ла-Фронтера в Севилье и Рота в Кадисе, которые использовались для дозаправки истребителей-бомбардировщиков в полете.

В январе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европе необходимо сформировать "коалицию желающих" для собственной защиты в условиях территориальных притязаний со стороны американских властей. Евросоюз должен обеспечить собственный суверенитет, "взяв в руки свою судьбу", отметил испанский политик.