"Она немножко изгой": Леонид Агутин высказался о сестре, которая пережила изнасилование и смерть сына

Недавно сестра Леонида Агутина Мария выступила с сенсационным признанием. Она рассказала, что в юном возрасте подверглась изнасилованию, а когда ей было 30, у нее родился ребенок с пороком сердца, который вскоре умер. На этом драматические события в жизни Марии не закончились. Какое-то время она жила в тайге, а еще ее хотели посадить на 17 лет в тюрьму.

"Вся семья от меня отказалась, а родная сестра продала мою машину и все деньги, предназначенные для адвоката, присвоила себе", - объявила на всю страну Мария Агутина.

Разразился скандал. Дело в том, что многие интернет-пользователи сделали вывод, что и брат по отцу, известный певец Леонид Агутин, тоже оставил родственницу без помощи. Однако сам артист опроверг все домыслы. Он сообщил, что старается оказывать сестре поддержку по мере сил и необходимости, передает Starhit.

"В ее самом близком кругу она немножко изгой, не знаю, почему так получилось. Наверное, у нее болит душа за это и, естественно, происходят какие-то всплески. Я с Машей постоянно на связи и, когда ей что-то нужно, я всегда рядом и помогаю. В этом смысле, думаю, на жизнь жаловаться не нужно", - заключил певец.

