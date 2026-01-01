В России пересмотрят список неженских профессий

Пересмотр перечня профессий, по которым запрещается нанимать женщин, планируется начать в 2026 году. Об этом рассказала в среду, 4 марта, эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Как пояснила собеседница РИА Новости, Минтруд планирует исключить из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Например, в эту категорию входят специальности машиниста экскаваторов и погрузочных машин, рабочего на шахтах и в горнодобывающей промышленности.

Такой пересмотр, отметила Ушкац, поможет обеспечить равные возможности на рынке труда и повысить конкурентоспособность экономики за счет привлечения квалифицированных кадров независимо от пола.

Ранее Минтруд рассказал, что актуализирует перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году. Эта мера продиктована вступлением в силу обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Тем временем в целом ряде российских регионов сокращают списки профессий и сфер занятости, доступных для трудовых мигрантов. На федеральном уровне разработали поправки, предусматривающие запрет нанимать на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами, иностранцев, которые не владеют русским языком.