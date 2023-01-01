Подорожание бензина и "заправочный бум": что станет с ценами на АЗС из-за войны в Иране

Интернет заполнили кадры с АЗС Тайваня и Шри-Ланки, вселяющие панику. Люди стоят в километровых очередях, чтобы набрать бензин про запас не только в топливные баки и канистры, но даже в пластиковые бутылки. "Заправочный бум" стал реакцией на новости с Ближнего Востока: военные операции США и Израиля против Ирана спровоцировали скачок цен на нефть и газ.

Рынки лихорадит

На атаки американских и израильских военных иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отвечает ударами по нефтегазовой инфраструктуре крупнейших экспортеров энергоресурсов в регионе — нефтеперерабатывающие заводы и СПГ-терминалы останавливают работу. При этом Иран угрожает тотальной блокадой Ормузского пролива — важнейшей энергетической артерии, через которую транспортируют до 20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.

С первого дня военной операции США и Израиля в Иране сырьевые биржи лихорадит, нефтяные и газовые котировки растут. К закрытию торгов 3 марта на лондонской бирже ICE майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались дороже 84 долларов за баррель. Советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари предупредил, что "черное золото" может подорожать и до 200 долларов. Стоимость газа в Европе подскочила до 700 долларов за тысячу кубических метров — такого не было с января 2023 года.

"Цены убьют наc всех"

На этом фоне президент Сербии Александр Вучич сделал апокалиптичный прогноз: цены на нефть "убьют нас всех", а Европа погрузится в ад. Есть и оптимисты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии проблем с топливом и заклеймил коллег позором за "отвратительную риторику", из-за которой "люди начинают штурмовать заправки и покупать топливо впрок".

Польский политик обрисовал вполне реальный сценарий. Бензиновая паника уже докатилась до Старого Света: в Великобритании бензин подорожал на 93% с начала военных действий США и Израиля против Ирана.

В России все спокойно

В Госдуме спешат успокоить россиян: оснований для подорожания бензина в России нет. Наши заводы не закупают Brent — ту самую резко подорожавшую на мировом рынке нефть. Заместитель главы думского комитета по энергетике Владимир Плякин напомнил, что "мы нефть сами добываем, сами производим бензин, сами его на внутреннем рынке продаем". Это значит, что от импорта топлива российский рынок не зависит, а война на Ближнем Востоке может даже оказаться нам на руку. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев пояснил: если цена на энергоносители будет расти, мир будет заинтересован активнее покупать у России.

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко подтверждает, что от нынешней ситуации на Ближнем Востоке выиграют страны — производители нефти и газа. Если спрос на российские энергоносители вырастет вместе с ценами, это существенно увеличит доходы нашего бюджета.

Конечно, для недобросовестных производителей велик соблазн нажиться на ситуации — продать топливо на внешнем рынке подороже вместо того, чтобы обеспечивать бензином и дизелем россиян по умеренным ценам. Однако глава государства Владимир Путин четко и недвусмысленно предупреждал: в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям, а кабмин обязан "принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретет острый характер".

На практике разработан демпфирующий механизм: если экспорт топлива становится для производителей слишком выгодным, государство компенсирует компаниям часть недополученной прибыли при продаже топлива на внутрироссийском рынке, чтобы не допустить скачка цен.

За динамикой цен внимательно следят антимонопольщики. Федеральная антимонопольная служба контролирует рост показателей — он не может превышать уровень инфляции, а продавцы должны убедительно мотивировать причины повышения цен.

До 31 июля в России сохраняется запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Правда, эмбарго носит частичный характер, распространяясь только на трейдеров. Производителям нефтепродуктов с 31 января экспорт бензина разрешили. Вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине вопросы энергетики, пояснил, что сделали это из-за избытка топлива в стране: "Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объемы запасов на период повышенного летнего спроса".

Заявление Новака прозвучало 25 февраля, за три дня до начала военных операций США и Израиля против Ирана и вызванного этим подорожания нефти и газа. Однако российские власти уверяют, что следят за развитием событий и контролируют ситуацию, поскольку обеспечение внутреннего рынка остается важнейшей задачей. Директор Петергофской нефтебазы, президент "Нефтяного клуба СПб" Марат Муртазин напомнил в комментарии "Фонтанке", что у Минэнерго имеются оперативные рычаги: в случае необходимости ведомство может быстро закрыть экспорт и перенаправить топливо на внутренний рынок, не дожидаясь долгих бюрократических согласований.

Таким образом, реальных оснований бояться резкого скачка цен на бензин в России нет. Прямая корреляция между подорожанием нефти на мировом рынке в свете событий на Ближнем Востоке и стоимостью топлива в нашей стране отсутствует, а имеющиеся у российских властей механизмы воздействия позволяют оперативно выправить перекосы на внутреннем рынке, если вдруг они возникнут.