Ирина и Виктор Салтыковы: стремительный роман и незаживающие раны от обид

Будущие супруги Ирина и Виктор Салтыковы познакомились в Сочи в 1986 году. Между ними вспыхнул роман, который продолжался даже на расстоянии, ведь певец жил в Ленинграде, а его возлюбленная училась в Москве.

В 1987 году влюбленные поженились, в том же году Ирина родила от Виктора дочь Алису. Причем не только в личной жизни артист был успешен. Салтыков вошел в состав группы "Электроклуб" и стал зарабатывать очень много (порядка 15 тысяч рублей за концерт), поэтому семья довольно быстро купила квартиру в Москве.

Однако в начале 90-ых годов Салтыковы со скандалом развелись. Дочь Алиса осталась с Ириной. Вплоть до сегодняшнего дня не утихают разговоры о том, что стало причиной развода. Сама Ирина в многочисленных интервью утверждала, что Виктор злоупотреблял алкоголем, изменял и даже поднимал на нее руку.

В свою очередь Салтыков объяснял, что страдал из-за очень тяжелого, даже авторитарного, характера жены, которая якобы постоянно давила на него, указывала, где и с кем работать, унижала его мужское достоинство. При этом Виктор не отрицал, что пил, потому что устал слушать упреки жены, и даже уходил из дома. Кстати, именно Салтыков стал инициатором развода, у него просто лопнуло терпение.

Говорят, Ирина так тяжело переживала расставание, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно певица сообщила, что в то время ей диагностировали онкологию. Однако в результате краха семьи Ирина Салтыкова умудрилась выйти победительницей. Она запустила сольную карьеру. Ее песня "Серые глаза" стал хитом, а композиция "Голубые глазки" только закрепила успех сексапильной артистки.

Далее последовали съемки для известного мужского журнала, а еще Ирину пригласили принять участие в фильме "Брат-2", в котором она сыграла девушку главного героя. Известно, что съемки заняли всего несколько дней и проходили в настоящей квартире певицы на Пречистенке.

В этом году Ирина и Виктор Салтыковы могли бы отметить 40 лет отношений. Однако оба никак не могут простить друг другу обиды. Салтыкова до сих пор признается, что брак был для нее несчастливым, но подарил дочь Алису. Виктор же вообще предпочитает не ворошить прошлое. Он счастлив во втором браке, передает aif.ru.

