"Обмен золота на кусок мыла": В Приморье не захотели отдавать японцам медведя в обмен на капибар

В Японии зоопарк города Токусима предложил России обменяться животными.

Японцы готовы отдать несколько капибар в обмен на белого медведя. Сейчас в японском зоопарке содержится только одна медведица, поэтому ей нужен самец для размножения. Изначально партнера планировали получить из зоопарка Йокогамы, однако медведь по кличке Гого, также имевший российское происхождение, скончался.

"Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда", - сказал заместитель директора зоосада Нариоми Китамура в интервью "РИА Новости".

При этом в Приморском сафари-парке идею такого обмена не оценили.

"На мой взгляд, обмен леопарда на капибар - это как поменять, например, золото на кусок мыла", - сказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что координаторы программ по сохранению редких видов животных сами регулируют обмен особями и передают их на безвозмездной основе.

В феврале стало известно, что Россия столкнулась с нехваткой капибар из-за возросшего интереса к животным. Все дело в том, что в интернете стремительно набрали популярность короткие видео, где капибара - символ спокойствия и безразличия к происходящему. Проблема заключается в том, что в России очень мало зоопарков, где капибары могут размножаться.