Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить разное отношение к России и к участникам конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник, 3 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал в интервью "Матч ТВ" отказ МОК применить к американским и израильским атлетам такие же меры, какие были введены в отношении россиян после начала специальной военной операции. Комитет назвал принцип нейтралитета "маяком надежды для мира, потрясенного конфликтами, расколом и трагедиями".

Дмитрий Песков заявил, что смотрит на это заявление "как на правильную позицию", однако не понимает, "почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция".

МОК обязан прояснить эти расхождения, резюмировал политик.

Министерство иностранных дел России уже подчеркивало, что решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх – проявление сегрегации по национальному признаку и проявление политики двойных стандартов Запада.

Этот тезис подтвердился, когда МОК отказался вводить санкции в отношении американских спортсменов после агрессивных действий США в отношении Венесуэлы. Комитет оправдался тем, что не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, а политика не относится к сфере компетенции МОК.