Россиян предупредили о мошеннической схеме с подарками к 8 марта

Мошенники активизировались в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Эксперты предупредили граждан о новой преступной схеме.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары, а затем просят продиктовать код из СМС — якобы для подтверждения доставки подарка. Адресату отправляют поздравительные открытки-вирусы, чтобы завладеть персональными данными и украсть деньги.

Специалисты подчеркивают, что даже подарки и открытки могут оказаться ловушкой. Руководитель проекта "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина рассказала, что простые и понятные рекомендации помогут уберечься от обмана.

Важно помнить, что любые файлы от незнакомцев чаще всего содержат потенциальную угрозу — при скачивании в гаджет попадает программа, способная отслеживать действия пользователя и передавать информацию преступникам.

По-прежнему в ходу сценарий с лжекурьером, который якобы должен доставить в подарок девушке цветы — для этого требуется назвать код из СМС. В действительности злоумышленники запрашивают одноразовый код-пароль от банковского аккаунта или учетной записи портала "Госуслуги".

Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники решили воспользоваться стремлением многих людей избавиться от долгов, не заплатив при этом ни копейки. Мошенники рассылают предложения по списанию долгов через многофункциональные центры (МФЦ) якобы в рамках государственной программы. В действительности такой госпрограммы нет.

Кроме того, граждан предупредили, что мошенники рассылают сообщения якобы от портала "Госуслуги", утверждая, что указанный пользователей электронный адрес невозможно использовать для отправки уведомлений. Чтобы усыпить бдительность, преступники применяют ряд приемов.