Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз "Арктик Метагаз", следовавший с грузом из Мурманска, подвергся 3 марта атаке с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Об этом рассказали в среду, 4 марта, в пресс-службе Министерства транспорта России.

Нападение на судно было совершено в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, которая является членом Евросоюза. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами России, спасены.

Как подчеркнуло ведомство, Москва квалифицирует случившееся как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.

Подобные преступления, совершаемые при попустительстве европейских властей, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообществ, подчеркнул Минтранс в своем Telegram-канале.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что подобные нападения на танкеры – это настоящее пиратство. Президент России предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря", несдобровать и пособникам террористической деятельности Киева.

При этом в Брюсселе заявили, что Евросоюз разделяет "общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них". Однако официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер уклонилась от конкретного ответа на вопрос о том, признает ли ЕС законными и допустимыми силовые действия против судов под чужим флагом.