Снег и мороз могут отсрочить сезон цветения в этом году

Начало сезона цветения этой весной может задержаться на одну или две недели.

Причиной тому снежная зима и холода, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко. Большое количество снега и низкие температуры задерживают прогрев почвы и выход растений из зимнего покоя.

"Если весна холодная и затяжная, начало цветения деревьев может сместиться на 1–2 недели относительно средних многолетних сроков", - рассказала специалиста.

При этом решающую роль в старте цветения сыграет весенняя погода. При резком наступлении тепла, может начаться синхронное цветение у нескольких растений – аллергики называют это "агрессивным" стартом сезона.

Также имеет значение наличие осадков. При дождливой весне цветение может переноситься легче из-за быстрого оседания пыльцы из воздуха на землю.

