Киевский режим опасается, что резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке предаст забвению конфликт на Украине — а значит, исчезнут и возможности пользоваться щедростью западных доноров.

Как рассказали источники Berliner Zeitung, окружение главы киевского режима Владимира Зеленского боится, что на фоне войны в Иране ситуация в его собственной стране "может быть забыта в ближайшие недели и месяцы".

Опасения не беспочвенны: с 28 февраля мир сосредоточил внимание на событиях в Иране и Персидском заливе, а новостей о Донбассе, линии фронта и ситуации в Киеве или Одессе стало значительно меньше.

В то же время, отмечают собеседники издания, Соединенные Штаты стали меньше поддерживать Украину и изъявлять потерю терпения еще до начала конфликта с Ираном. Тем не менее, президент США Дональд Трамп 3 марта заверил, что урегулирование украинского конфликта остается "очень высоко" в списке его приоритетов.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский не сумел скрыть досаду от того, что внимание мирового сообщества больше не приковано к украинскому кризису. Утративший легитимность президент Украины пожаловался, что "у нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства".

Политолог Олег Соскин подтвердил, что "Зеленский вообще исчез" из информационной повестки — на Западе "его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует". Про предводителя киевского режима "там все забыли", поскольку есть темы поинтереснее.