В Санкт-Петербурге ввели запрет на продажу бензина и других видов топлива несовершеннолетним. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Запрет начнет действовать с 9 марта и продлится до конца года. Ограничения коснутся всех заправок, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

"Эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что запрет является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка в Северной столице.

Спецслужбы в последнее время регулярно сообщают о предотвращении диверсий с использованием горючих жидкостей, которые пытаются осуществить несовершеннолетние. Подростки чаще всего действуют по заданию украинских спецслужб.