Собянин: Обновленная школа №1619 в Строгино отроется к 1 сентября

В столичном районе Строгино обновляется школа 1619. Здание, построенное еще в середине 80-х годов, полностью реконструируют и совсем скоро оно будет отвечать всем современным требованиям. Как идут работы, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также пообщался с учителями.

Учитель музыки Татьяна Бондаренко - впервые в новом актовом зале. Она работает в школе 20 лет, но не узнает ее после реконструкции. Уже мечтает, как будет проводить здесь занятия. Старый зал был морально устаревшим. В новом пространстве есть все, чтобы вдохновить учеников и учителя.

"Очень хорошая акустика, уже слышу, замечательные вот таким амфитеатром сделанные ступени, на которых можно разместить хор. У нас в школе достаточно развитое хоровое движение, вовлечено более 150 детей. Поэтому дети будут счастливы", - рассказала Татьяна Бондаренко, учитель музыки, истории культуры и искусства, истории в лицах.

Эту школу в районе Строгино построили в 1981 году. Трехэтажное здание, типовой для того времени проект. Но пришло время вдохнуть в эти стены новую жизнь. Реконструкцию начали в мае прошлого года - обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, дверные и оконные блоки.

"Остается просто как скелет, разбирается полностью старое здание, полностью меняются плиты и уже полностью собирается каркас. Уже из новых материалов и всем остальным", - рассказал Александр Дзюба, управляющий автономной некоммерческой организацией "АвтодорСтройТрест".

Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке, но уже видно: старая школа изменилась до неузнаваемости.

"Пространство не просто изменилось, оно стало абсолютно другим. Я, когда в первый раз зашел после того, как возвели перегородки, когда уже появилось понимание, где какие будут помещения, где кабинеты будут находиться. Я потерялся в этом здании, хотя я находился здесь много лет каждый день практически. Пришлось заново для меня проводить экскурсию", - отметил Евгений Скуднов, директор школы №1619 имени М.И. Цветаевой.

Современная медиатека, просторный спортивный зал, трансформируемые классы, которые оснастят новым оборудованием и мебелью, уютная столовая. Здесь будут учиться 750 ребят.

Помимо основных предметов, здесь будут дополнительные занятия - робототехника, театр, вокал, футбол, художественная гимнастика. Сегодня новое образовательное пространство оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"45 лет тому назад такие школы не строили, сейчас новая школа, новый спортзал, новые учебные классы, новые лаборатории, новые общественные пространства. Школа будет как новая. Может, даже лучших новых школ, которые построены лет 10 тому назад. Так что осталось недолго, к первому сентября должны все закончить. У нас вообще не только ваша школа, много школ в Москве требуют реконструкции, поэтому в этом году около сотни школ находятся в реконструкции", - сообщил Собянин.

Увидев обновленные помещения, учителя не могут сдержать радостных улыбок. Эта экскурсия - настоящий подарок в преддверии 8 марта.

В районе Строгино реконструируют ещё три общеобразовательных корпуса по городской программе "Моя школа". Ученики очень ждут, когда вернутся в свои новые старые школы. Сейчас они временно занимаются в других зданиях.

"Здесь происходит буквально полностью обновление инфраструктуры, больше пространства, больше света, новая мебель, новая отделка, новое оборудование. Вот здесь на входе будет артпространство нового актового зала. Он многофункциональный. Здесь будет новая сцена, новое оборудование осветительное", - сообщил Николай Ларионов, директор школы №69 имени Булата Окуджавы.

У каждого учебного корпуса благоустроят и прилегающую территорию, создадут современное спортивное ядро и игровые комплексы. Учителя уверены: теперь фраза "идти в школу как на праздники" станет реальностью.