Два человека погибли в результате ДТП с маршруткой в Подмосковье

Два человека погибли в результате ДТП с маршруткой в Пушкинском городском округе Подмосковья. Еще шесть человек пострадали, в том числе 12-летнний ребенок.

Всё произошло сегодня утром. Микроавтобус выезжал из посёлка Софрино в сторону Московского малого кольца и в него врезался грузовик. Все пострадавшие, в том числе 63-летний водитель, госпитализированы.

По предварительным данным, мужчина не убедился в безопасности маневра и начал движение на мигающий жёлтый сигнал светофора. Как пишут в соцсетях, у водителя 20 лет стажа, но на этом маршруте он работал сегодня первый день.