Сильный пожар произошел в частном секторе в Бутове

В столичном Бутове несколько часов тушили крупный пожар в частном секторе. Там накануне вечером горел кирпичный двухэтажный коттедж и ближайшие постройки.

Вначале вспыхнула баня, затем огонь перекинулся на дом и зацепил сарай. В какой-то момент мощное пламя было видно далеко от места происшествия, а очевидцы сообщали о громких хлопках, по предварительным данным, взрывались газовые баллоны или трещал шифер. Возгорание площадью в 200 квадратных метров тушили до глубокой ночи. На помощь тем, кто был рядом с огнём, первыми пришли соседи.