Быстрый, автономный, точный. Московские разработчики представили дрон-перехватчик "Ёлка", оснащённый искусственным интеллектом. Беспилотник распознаёт и поражает цели, невидимые глазу, развивая скорость до 230 километров в час. При этом он лёгкий и манёвренный. Впрочем, эти аппараты уже показали, на что способны, в зоне специальной военной операции. Так почему всё-таки его назвали "Ёлка"?

Быстро, точно и с минимальным риском. Компактный дрон перехватчик "Елка" -смертельная угроза для вражеских беспилотников. Полная автономность и встроенный искусственный интеллект делают ее неуязвимой для средств РЭБ. Этот опыт — уже не теория, а боевая реальность, созданная в том числе руками московских инженеров.

"Данное изделие применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры. Беспилотный летательный аппарат "Елка" производится силами предприятий города Москва. Покупные комплектующие изделия локализованы и импортозамещены", - сообщил оператор БПЛА "Ёлка".

Внешне мобильный комплекс напоминает новогоднюю елку из-за X-образных крыльев и зеленого корпуса, такая форма обеспечивает наибольшую манёвренность, а дальность захвата до трех километров. Перехватчик догоняет цель и поражает ее кинетическим ударом.

Бойцы говорят, обращаться с "Елкой" проще, чем с автоматом Калашникова. Оператору просто нужно навестись на цель и вместо команды "фас" нажать на курок, а дальше все сделает автоматика.

А главное — "Елка" не использует взрывчатку, поражая цель прямым тараном, даже несмотря на свой скромный вес, чуть больше килограмма. Компактный корпус позволяет развить скорость до 230 километров в час. Снарядом служит сам усиленный корпус. Это позволяет применять его вблизи гражданских объектов без риска детонации.

Технически такой перехватчик может поражать любую цель — квадрокоптер, разведывательный дрон, дрон-камикадзе. Простота, эффективность и доступность делают "Елку" грозным оружием в руках защитников Родины. Комплекс уже активно применяется на приграничных участках и в зоне специальной военной операции, демонстрируя высокую эффективность в боевых условиях.