Пассажиры оценили инновационную систему навигации на станции БКЛ "Марьина роща"

Общение в цифре. Инновационную систему навигации, которой оснащена станция БКЛ "Марьина роща", уже оценили пассажиры. Электронная навигация, виджет с прогнозом погоды над эскалатором, умная подсветка и даже бот Александра здесь оживает.

Новые турникеты способны пропускать почти на 30% больше пассажиров, чем более скромные аналоги. Панели оплаты, расположенные вертикально, "узнают" любые средства расчёта: от пластиковых и виртуальных карт до биометрии.

Стеллы на станции и вовсе - портал в огромный мир московского транспорта: карта района, схемы метро и диаметров со всеми выходами и автобусами - всё можно изучить детально.