Армия России поразила объекты энергетики и транспорта ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение целому ряду объектов, которые используют в военных целях украинские националисты. Об этом рассказали в среду, 4 марта, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, удары наносила оперативно-тактическая авиация, ударные летательные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Благодаря их действиям поражены места подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, склад боеприпасов, а также объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что России нужна победа в специальной военной операции — для нашей страны сейчас нет ничего важнее. При этом "победа нужна не сама по себе", а для того, чтобы у нашей страны было будущее.

Глава государства Владимир Путин, вручая в Кремле государственные награды военнослужащим, напомнил, что сейчас в зоне специальной военной операции наши бойцы и вся страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.