У США иссякли запасы оружия для войны с Ираном: Белый дом засуетился

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала в ближайшее время встречи с руководством компаний — крупнейших подрядчиков в оборонном секторе на фоне попыток Пентагона обеспечить пополнение оружейных арсеналов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, наносимые с 28 февраля удары по Ирану, а также "некоторые другие недавние военные действия" истощили запасы оружия и боеприпасов американского Министерства войны.

На встречу приглашено руководство Lockheed Martin, Raytheon и ряда других крупных представителей оборонной промышленности. Источники уточняют, что власти призовут бизнес ускорить выпуск оружия и боеприпасов, а также нарастить объемы производства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты готовы воевать бесконечно, поскольку располагают неиссякаемыми запасами вооружений. По утверждению политика, благодаря обширным арсеналам Пентагона "войны можно вести вечно и очень успешно". Однако и власти Ирана ответили тем же: советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер заявил, что "мы можем продолжать войну сколько угодно".

Однако Forbes отмечает, что затягивание войны против Ирана угрожает Соединенным Штатам истощением запасов критически важных боеприпасов, в том числе — перехватчиков для Patriot и ракет APKWS. С этим соглашается Bloomberg, уточняя, что операция продолжительностью хотя бы четыре–пять недель значительно истощит американские запасы ракет — как наступательных, так и оборонительных.