"Где-то на стороне": у Тарзана сдали нервы из-за Наташи Королевой

В последнее время в Сети пользователи упорно обсуждают вес певицы Наташи Королевой. По мнению многих фанатов, артистка, некогда тонкая-звонкая, явно обзавелась лишними килограммами, которые тщательно прячет под многослойными и нарочито мешковатыми нарядами.

В недавнем разговоре с журналистами супруг Наташи Королевой, актер Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, признал, что проблема с лишним весом у его жены действительно имеется. "Как артистка, как человек, который должен выходить и каким-то образом пропагандировать какие-то правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы как-то немножко схуднуть, да", - высказался Тарзан.

При этом Сергей Глушко немедленно снял с себя всю ответственность. По его словам, он пытается следить за весом Наташи Королевой, сам готовит дома, но в результате певица все равно умудряется набирать лишние килограммы. "Дома у нас готовлю я. А я ничего не приготовлю такого, чего нельзя. Вопрос в другом, что она, блин, жрет где-то на стороне. Она постоянно, да: „Все, у меня встреча“. А встреча где? В ресторане", - развел руками возмущенный Сергей Глушко.

К слову, сама Наташа Королева не скрывает, что любит хорошо поесть и выпить в хорошей компании, передает "Пятый канал". В мае заводной артистке исполнится 53 года, однако она настроена оптимистично и не намерена сбавлять ритм жизни. "Пока у меня есть силы, энергия, я, наверное, буду. Когда уже совсем пойму, что не надо… Есть Шер, которой, извините меня, 80, как моей маме. Когда моя мама начинает капризничать, я ей говорю: „Мама, Шер видела? Все, нечего капризничать“. Поэтому тут нет предела, наверное", - рассуждает артистка.

