Песков высказался про новые поставки нефти и газа странам ЕС

Страны Евросоюза на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке не обращались к России с просьбой об увеличении поставок энергоносителей. Об этом рассказал в среду, 4 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался вслед за заявлением главы Минэнерго Норвегии о том, что в свете скачка цен на энергоносители, вызванного войной в Иране, Европа может пересмотреть позицию по отказу от нефти и газа из России.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, пока запросов на эту тему от европейских государств не поступало.

Вопросы поставок российской нефти обсудят президент России Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгерский политик прибыл в Москву ради решения проблемы с транзитом "черного золота" через Украину — киевский режим заявил, будто нефтепровод "Дружба" поврежден ударами ВС России, поэтому поставок нефти не будет.

Дмитрий Песков назвал действия украинских властей шантажом, а также обвинил Киев в преднамеренной блокировке поставок нефти из России в Венгрию и Словакию, сообщает ТАСС.

Между тем россиян, которые боятся резкого подорожания бензина из-за событий на Ближнем Востоке, успокоили: Россия как производитель нефти не зависит от котировок на иностранных биржах, а российские власти располагают инструментами оперативного реагирования на нежелательные изменения на внутреннем рынке.