Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями

Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с обвиняемым в похищении – 42-летним мужчиной и его сожительницей.

"Ни девочка, ни ее мать, вообще никто из семьи не был с ним знаком", - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Смоленской области.

Ранее в Сети писали, что подозреваемый якобы был знаком с отцом девочки или вообще является ее биологическим отцом. Позднее эти версии не подтвердились. Знакомые семьи не исключают версию похищения ради выкупа, но никаких требований похититель не выдвигал.

24 февраля школьница вышла из квартиры на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась. Пес пришел домой один. Спустя три дня ее обнаружили в квартире соседнего дома. Ребенок не пострадал, но не говорит, что с ним произошло. С девочкой работают психологи.

Задержаны 42-летний мужчина и его сожительница, в квартире которой он прятал ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Фигуранты дела отказываются давать показания и сотрудничать со следствием. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков и кражу.