Кремль объявил о невозможности переговоров по стратегической стабильности без Европы

Любые дальнейшие переговоры по стратегической стабильности возможны только с участием европейских ядерных держав — Великобритании и Франции. На это указал в среду, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно".

Песков напомнил, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, но также "мы не должны забывать про режим нераспространения", сообщает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет разработать новое соглашение с Росией в области стратегической стабильности. Однако Соединенные Штаты требовали привлечения к обсуждению и других стран — прежде всего Китая — и выдвигали другие требования. В ответ секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу уличил Вашингтон в попытке протолкнуть некий "эфемерный документ".

Тем временем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.