Константин Хабенский ответил на слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ

После смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения министр культуры России Ольга Любимова назначила Константина Богомолова, но выпускники Школы-студии выступили против такого решения.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников.

Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер неожиданно отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

Теперь же появилась информация, что новым ректором могут назначить Константина Хабенского. Журналисты связались с артистом, чтобы тот прокомментировал эти данные. "Давайте зададим этот вопрос Министерству культуры", - ответил на слухи Хабенский Teleprogramma.org.

В Сети неоднозначно относятся к такой перспективе. Одни считают Константина Хабенского отличным вариантом на пост Игоря Золотовицкого. Другие же отмечают большую занятость актера, а также его сомнительные успехи в театре. Напомним, что в настоящее время Константин Хабенский является художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова.

