Путин положительно оценил результаты работы МВД России

В прошлом году во всех федеральных округах зафиксировано снижение количества преступлений. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на коллегии МВД. На заседании подвели итоги работы ведомства за 12 месяцев.

Президент положительно оценил результаты и отдельно отметил, что сотрудники смогли на должном уровне обеспечить общественный порядок во время празднования 80-летия Победы и проведения масштабных международных мероприятий.

Среди приоритетных задач на этот год - дальнейшее снижение преступности. Особенно в подростковой среде. Важно учитывать, что молодых людей часто намеренно вовлекают в незаконную деятельность.