Из заявлений и поступков утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского складывается впечатление, что он принимает какие-то особые вещества. На это указала в среду, 4 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, "многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах". После предложения Зеленского откомандировать "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами Захарова предположила, что "он уже перешел на гуталин".

Представитель внешнеполитического ведомства риторически поинтересовалась, "чего больше" в публичных выступлениях Владимира Зеленского — "неадекватности или вот этой сатанинской лжи", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом — это основатель знаменитого в Соединенных Штатах бродячего цирка XIX века.

Между тем в Германии раскрыли, чего боится Зеленский. Киевский режим опасается, что резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке предаст забвению конфликт на Украине — а значит, исчезнут и возможности пользоваться щедростью западных доноров.