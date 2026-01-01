Дмитрий Маликов: "Ровно месяц остался"

Дмитрий Маликов в январе отметил 56-летие, но кто даст?! Популярный исполнитель, музыкант, композитор выглядит на 15 лет моложе, уверены его многочисленные поклонники. Да и энергии ему не занимать. Певец много гастролирует, успевает сочинять и записывать музыку, а также сотрудничает с молодыми исполнителями, создавая совместные треки.

Однако впереди у артиста грандиозное событие. Уже в апреле на центральной столичной площадке состоится его большой сольный концерт "55 - на бис!".

"Ровно месяц остался. 4 апреля 2026 года в Государственном Кремлевском Дворце будет масштабно! Ваши любимые треки, новинки и шоу, которое мы с командой тщательно готовим – на главной сцене страны. Жду вас!" - обратился к общественности Дмитрий Маликов в своем официальном телеграм-канале.

Певец тщательно готовится к важному мероприятию. В Сети многочисленные поклонники с нетерпением ждут шоу. Они уверены, что, помимо проверенных временем хитов, Дмитрий Маликов порадует сюрпризами и неожиданными коллаборациями.

