В России утвердили ГОСТ на маникюр: что изменится для клиенток и салонов

В России с 30 апреля начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр.

Документ будет регламентировать косметический процесс, а также описывать этапы выполнения услуг ногтевого сервиса – маникюр, педикюр, наращивание, снятие покрытия, процесс укрепления и выравнивания, а также уход за кожей кистей и стоп. Следовать стандарту будут все: и салоны красоты, и ИП, и самозанятые мастера.

По времени классический маникюр должен занимать не более 60 минут, аппаратный – не более 70 минут, педикюр – 60-90 минут. На наращивание ногтей отводится до 150 минут, на покрытие гель-лаком – 15-25 минут. Снятие старого покрытия – до 20 минут.

ГОСТ на маникюр носит рекомендательный характер, однако его несоблюдение может стать основанием для претензии к качеству услуги.

Согласно новому ГОСТу, специалистам желательно получить профильное образование или пройти курсы переподготовки объемом не менее 250 часов, пишет РБК.