Погода преподнесет москвичкам подарок к 8 марта

В трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в Москве и Московской области ожидается преимущественно пасмурная погода. Об этом рассказал в среду, 4 марта, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, которые приводит АГН "Москва", "погода больше пасмурная", причем прогнозируются и небольшие осадки в форме снега и мокрого снега. Столбики термометров будут колебаться около нуля.

Однако непосредственно в праздничный день, 8 марта, погода обещает сюрприз: "На 8 марта будет немножко подарок женщинам – солнышко появится".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что Москва и Подмосковье окажутся в зоне "температурных качелей", когда по ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем — возвращаться к положительным значениям. В понедельник, 9 марта, уже и днем ожидается отрицательная температура.

Метеоролог Евгений Тишковец напомнил, что март в климатическом отношении, примерно до 20-го числа, является зимним месяцем. Тем не менее, весна в Москве в 2026 году придет, как минимум, в срок, пообещал эксперт.