"Извините, я заблудилась": Шаляпин передал покаянные слова сбежавшей Пугачевой

В новом интервью Прохор Шаляпин высказался об Алле Пугачевой. Певец назвал ее очень талантливой, однако дал понять, что не понимает, почему она и "ее шайка" постоянно боялись потерять востребованность и лишиться достигнутого успеха. Именно поэтому, уверен артист, Примадонна и ее приспешники "перекрывали кислород" другим представителям отечественного шоу-бизнеса.

"А ничего, что вы звонили своим друзьям, сидели с ними, пили какие-то напитки? И все равно: этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь", - отметил Шаляпин.

Он признался, что даже ему Алла перешла дорогу, когда из-за его настоящей фамилии - Захаренков - не захотела взять его на пятую "Фабрику звезд". Впрочем, Прохор уже отпустил эту ситуацию.

Тем не менее, он считает, что Пугачева приняла неверное решение, когда не поддержала Россию и СВО, а покинула страну. "Она, видимо, со своим иноагентом Максимкой решила, что надо сделать ставку на врагов России, чтобы их семья была на коне", - высказал мнение артист.

Впрочем, Прохор Шаляпин считает, что следует позволить Примадонне вернуться, если она этого захочет, передает "КП". "Большинству россиян хотелось бы, чтобы она с экрана сказала: "Ребята, простите, вот, повело меня не в ту сторону, я не поддержала большинство россиян. Извините, я заблудилась…". Я считаю, что, может быть, страна бы к ней оттаяла", - заключил Прохор Шаляпин.

