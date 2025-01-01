Путин потребовал разобраться с подростковой агрессией в школах

Случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах, а также в общественных местах вызывают особую тревогу. На это указал президент России Владимир Путин, выступая в среду, 4 марта, на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Как подчеркнул глава государства, МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактике и предотвращении подобных преступлений.

Владимир Путин отметил, что подростков из проблемных семей важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, работу молодежных общественных объединений. При этом ситуация с ростом подростковой преступности "требует адекватного и оперативного реагирования", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что сотрудники полиции с начала 2025 года предотвратили 21 попытку нападений на учеников и учителей в образовательных организациях нашей страны. Продолжаются превентивные мероприятия в отношении лиц, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях.

При этом глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что системные меры по предотвращению школьного насилия до сегодняшнего дня на государственном уровне не приняты. Парламентарий подчеркнула, что если методических рекомендаций для педагогов недостаточно, "надо выезжать в каждую образовательную организацию и проводить воспитательную работу".