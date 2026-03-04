Иранскую баллистическую ракету сбили над Турцией

Баллистическую ракету сбили над территорией Турции. С таким заявлением выступили в Минобороны страны.

По данным ведомства, она была выпущена из Ирана. Ракету вовремя обнаружили и нейтрализовали силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Пострадавших нет, передает РИА Новости. Минобороны подчеркнуло, что Анкара имеет право ответить на любое проявление враждебности в ее сторону.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе Инджирлик в Турции, где дислоцированы подразделения ВВС США. При этом в Анкаре заявили, что атака является ложной и что на территории страны нет военных баз, принадлежащих какому-либо другому государству.