В Госдуме установили новую демографическую планку: "Троих можно родить спокойно"

Оптимальным возрастом для женщины с точки зрения деторождения является диапазон с 22 до 27 лет, причем "за эти годы можно троих родить спокойно". Такое заявление сделала депутат Государственной думы Римма Утяшева.

Как подчеркнула парламентарий, она высказывает профессиональное мнение как акушер-гинеколог. Официальный сайт Госдумы уточняет, что Утяшева закончила Башкирский государственный медицинский институт и имеет степень кандидата медицинских наук.

Утяшева отметила, что можно не ограничиваться рождением детей в молодости, если есть возможность стать родителями "потом, от души, до 47 (лет) — на ваше желание". При этом эксперт уточнила, что 47 лет считается условным предельным возрастом деторождения для женщин, тогда как "у мужчины считается у нас репродуктивное здоровье бесконечным".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. При этом он подчеркнул, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.

При этом в Госдуме призвали власти регионов аккуратнее формулировать призывы к девушкам рожать пораньше, чтобы не поощрять несовершеннолетних к ранним беременностям. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб заверила, что власти не преследуют цель подтолкнуть девочек к бракам и родам до 18 лет — речь идет лишь о помощи в ситуации, если ранняя беременность все-таки случилась.