"Мы можем сделать это с вами": Гарри и Меган послали тайное сообщение Кейт и Уильяму

Принца Гарри и Меган Маркл на прошлой неделе посетили с благотворительным визитом Иорданию. Это поездка стала своеобразным сигналом их родственникам — принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Сассекские провели в Иордании два дня, чтобы привлечь внимание к гуманитарной деятельности иорданских властей и различных организаций, поддерживающих здоровье и благополучие сирийцев и палестинцев, нашедших убежище в стране на протяжении последних лет.

Поездка состоялась по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса. Во время визита Сассекские встречались с иорданскими лидерами и высокопоставленными представителями системы здравоохранения, общались с командами ВОЗ, посещали программы медицинской и психологической помощи, а также встретились с сотрудниками World Central Kitchen, которые координируют поставки продовольственной помощи для Газы из Аммана.

"Поездка Сассекских на Ближний Восток выглядит одновременно политическим жестом и посланием — вопрос лишь в том, скрытое ли это сообщение для Уильяма и Кейт или довольно очевидное. Конечно, Сассекские не могли знать, что произойдет с Эндрю, когда планировали поездку. Но не столь уж скрытое послание звучит так: “Мы здесь, мы можем помочь, мы можем делать это вместе с вами”. И это, безусловно, может сыграть на руку Гарри и Меган", — заявила королевский биограф Ингрид Сьюард изданию Mirror.

По мнению Сьюард, визит в Иорданию — страну, которую особенно любит принцесса Кэтрин, поскольку она провела там часть своего детства, — может сыграть роль в примирении между принцами.

"Вполне возможно личное перемирие внутри семьи и встреча в таком смысле. Но профессиональное перемирие — то есть возвращение Сассекских к роли работающих членов королевской семьи — крайне маловероятно, несмотря на другие трудности внутри семьи", — отметила биограф.