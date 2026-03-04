Раскрыт способ влияния бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на главу киевского режима. Эксперты издания "Украинская правда" считают, что Ермак контролировал Зеленского с помощью нервов и эмоционального шума.

Отмечается, что глав офиса находился рядом с украинским лидером фактически 24/7, при это влияя на его эмоциональное состояние. Начальник накручен, на нервах - и под такой эмоциональный шумок Ермак зачастую продвигал какие-то свои глупые решения.

Как рассказал изданию чиновник из команды Зеленского, Ермак показывал начальнику сообщения в Telegram, публикации украинских чиновников или скриншоты сообщений. И таким образом манипулировал украинским главой киевского режима. Также чиновники признавались, что правительство Украины состоит из "зашуганных людей", которые боятся брать на себя какую-либо ответственность.