Путин похвалил современных полицейских: "Какие люди!"

Сотрудников полиции меньше, чем было милиционеров в советские времена, однако современные стражи правопорядка обладают особыми качествами. На это указал президент России Владимир Путин.

Глава государства в среду, 4 марта, поучаствовал в заседании коллегии Министерства внутренних дел России. Руководитель ведомства Владимир Колокольцев в числе прочих тем коснулся вопросов дефицита кадров.

Министр отметил, что Москва сейчас стала больше, чем во время Олимпиады 1980 года, однако сотрудников органов внутренних дел в городе меньше. Президент в ответ подчеркнул: "Но зато какие люди!"

Владимир Путин выразил полицейским благодарность за службу и пожелал дальнейших успехов, сообщает РИА Новости.

Ранее в России проводили опрос, в ходе которого у россиян поинтересовались, каким они видят типичного полицейского. Большинство респондентов охарактеризовали стража правопорядка как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего.

Между тем руководство МВД предлагает расширить полномочия сотрудников, не являющихся полицейскими. Из-за кадрового голода, согласно задумке, к полицейской работе будут привлекать других работников органов внутренних дел, прошедших дополнительную подготовку.