ЕС решил защитить Испанию от нападок Трампа

Глава Евросовета Антониу Кошта пообещал защитить главу кабмина Испании Педро Санчеса от нападок президента США Дональда Трампа. Европейский союз всегда будет обеспечивать полную защиту интересов своих государств-членов, заявил Кошта.

Американский лидер ранее пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией. Ьрамп перешел к угрозам после отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.

Кошта заявил, что провел телефонный разговор с председателем правительства Испании. Он выразил полную солидарность ЕС с Санчесом. В испанском МИД ранее заявили, что Мадрид не ожидает серьезных последствий после угроз Трампа, передает РИА Новости.