До 10 тысяч россиян застряли за рубежом из-за обострения на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана поставила в сложное положение тысячи туристов: люди не могут вернуться домой. Об этом рассказал в среду, 4 марта, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как пояснил эксперт, речь идет не только о россиянах, находившихся непосредственно в Иране и Израиле. Гораздо сложнее обстоит дело с туристами в третьих странах, которые путешествовали через хабы Ближнего Востока транзитом. По различным оценкам, их количество составляет от 8 до 10 тысяч человек.

Свободных мест на оставшихся рейсах с Мальдив, Шри-Ланки, из Индонезии и других стран немного — речь может идти буквально про "последние пять билетов на рейсе", которые продают по максимально высокой цене.

Горин предложил для возвращения в Россию этих сограждан механизм, который использовался во время вывоза туристов после начала пандемии COVID-19 – подсчитать конкретное количество граждан и организовать соответствующее число дополнительных рейсов в страны, где застрял россияне, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова привела еще более внушительные цифры. По ее словам, около 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, затронутых конфликтом вокруг Ирана.

Как рассказал генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин, около 50 россиян не могут покинуть Мальдивы из-за отмены авиарейсов на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Это, казалось бы, немного, однако по мере отмены рейсов каждый день число застрявших туристов растет, сообщает ТАСС.

2 марта президент России Владимир Путин созвонился с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер поблагодарил коллегу за усилия по оказанию помощи россиянам, в том числе туристам, оказавшимся в столь непростое время в арабском государстве.

Между тем в российском посольстве в Ашхабаде напомнили, что у граждан России есть возможность выехать из Ирана автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Сделать это предлагали через пограничный переход "Сарахс" на ирано-туркменской границе.