В Иране отложили церемонию прощания с Хаменеи

Власти Ирана перенесли церемонию прощания с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи.

Церемония должна была начаться сегодня вечером, но ее перенесли из-за беспрецедентного числа желающих проститься, сообщило государственное телевидение IRIB.

Новое время объявят позднее, когда будут созданы необходимые условия для размещения людей.

Ранее агентство Fars сообщало, что похороны пройдут в родном городе Хаменеи - Мешхеде.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе ударов Израиля и США по Ирану. На должность врио был назначен Алиреза Арафи.