Друг прорвался в реанимацию к умирающему Умару Джабраилову: "Был еще жив, дышал… Потерявшийся и глубоко несчастный"

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. Похоронили Джабраилова 3 марта в Чечне.

Один из друзей успел проститься с бизнесменом в реанимации. Мужчина поделился своими воспоминаниями о Джабраилове и рассказал, как прошли последние минуты его жизни.

"Последняя наша встреча была в Мекке, куда он приехал на умру. Мы много времени проводили с ним и нашими близкими друзьями. Много беседовали, молились. Он просил меня прочитать для него аяты из Корана… Я знал его сильным, искренним, глубоким, но потерявшимся и глубоко несчастным…После умры он говорил, что ему стало легче, что он очистился", — поделился приятель Умара.

По словам друга, предприниматель был невероятно светлым и добрым человеком. Он помогал многим даже в последние дни, когда уже сам нуждался в помощи.

Мужчина признался, что охрана Джабраилова сообщила его друзьям о несчастье. Они тут же рванули в больницу. В реанимации Умар был не один. Его сердце еще билось, когда приехали приятели. "В последние минуты с ним был друг. Умар был еще жив, еще дышал, когда тот примчался к нему. Мы и Петр Мачин были рядом с ним", — поделился товарищ бизнесмена.

Ездил он и в Чечню на похороны Джабраилова. "Пусть Всевышний простит его грехи и введет в рай своей милостью. Жизнь так коротка и непредсказуема. Как важно ценить каждый момент и любимых людей рядом…" — подытожил друг бизнесмена.