Собянин гарантировал сохранение в бюджете социальных обязательств

Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра российской столицы, Москва гарантирует сохранение в бюджете всех социальных обязательств.

"Президиум правительства Москвы принял решение, реализация которого позволит оптимизировать расходы бюджета в пользу приоритетных направлений", - уточняется в публикации.

Так, столица намерена сохранить высокие стандарты предоставления услуг, продолжится и работа по обеспечению выполнения социальных обязательств и финансированию поддержки совместных мероприятий с Министерством обороны. Стратегическая программа развития города тоже никуда не денется.

Также в сообщении сказано, что численность работников учреждений, обеспечивающих предоставление гражданам социальных услуг не будет затронута.

В запланированные сроки пройдут и ключевые мероприятия - в частности, реновация и строительство метро.